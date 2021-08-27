Кунг-фу-грабитель напал на бизнесмена, возвращавшегося из банка на севере Петербурга

Полиция Приморского района ищет мужчину в белой футболке с принтом, который ударом ноги вырубил петербуржца и отнял у него сумку с деньгами.



Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, накануне около одиннадцати вечера в единую службу 112 обратился 63-летний местный житель с сообщением об ограблении. По предварительной информации, исполнительный директор одной из петербургских фирм около 22:55 возвращался домой после посещения банкомата на улице Савушкина. Там он снял 150 тысяч рублей и положил в сумку, где уже лежал его ноутбук и документы заявителя — матери-блокадницы. Далеко от автомата уйти ему не удалось. В районе дома 124 по улице Савушкина на него напал незнакомец. Он, по словам потерпевшего, ударил его кулаком в лицо, а потом ногой в живот. После этого грабитель у «обезвреженного» мужчины отнял сумку и убежал дворами.

