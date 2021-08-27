Садоводам хотят разрешить передавать общие земли муниципалитетам, чтобы ремонтировать дороги за счет налогов

Петербургские депутаты предлагают разрешить некоммерческим садоводческим товариществам передавать земельные участки общего пользования муниципальным образованиям. Соответствующий проект федеральной инициативы Заксобрание поддержало в первом чтении на заседании 27 августа.



В случае, если проект будет принят во втором чтении, он уйдет на рассмотрение в Госдуму.



Один из авторов инициативы, депутат от КПРФ Александр Рассудов, предложил коллегам вспомнить разбитые дороги, которые можно увидеть в каждом СНТ. Суть инициативы — дать садоводствам право безвозмездно передавать земли общего пользования муниципалитету. Это даст право муниципальным образованиям тратить деньги на содержание этих территорий.

