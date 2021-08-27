Садоводам хотят разрешить передавать общие земли муниципалитетам, чтобы ремонтировать дороги за счет налогов

Петербургские депутаты предлагают разрешить некоммерческим садоводческим товариществам передавать земельные участки общего пользования муниципальным образованиям. Соответствующий проект федеральной инициативы Заксобрание поддержало в первом чтении на заседании 27 августа.
В случае, если проект будет принят во втором чтении, он уйдет на рассмотрение в Госдуму.
Один из авторов инициативы, депутат от КПРФ Александр Рассудов, предложил коллегам вспомнить разбитые дороги, которые можно увидеть в каждом СНТ. Суть инициативы — дать садоводствам право безвозмездно передавать земли общего пользования муниципалитету. Это даст право муниципальным образованиям тратить деньги на содержание этих территорий.
Депутаты вспомнили один из наиболее крупных садоводческих массивов — Пупышево в Ленобласти, который состоит из более чем 20 тысяч земельных участков и где численность населения в летнее время достигает 80–100 тысяч человек.
Рассудов обратил внимание, что землевладельцы в СНТ, как хозяева индивидуальных домов, платят земельный налог и налог на имущество, которые поступают в муниципалитеты и расходуются на его нужды. При этом в СНТ налоги платятся еще и за земли общего пользования, но садоводства самостоятельно обслуживают свою инфраструктуру: дороги, пожарные водоемы, электрохозяйство. Он резюмировал, что раз граждане платят налог, справедливо, что взамен они должны получать некую услугу.
Глава фракции партии «Яблоко» Борис Вишневский предложил дополнить законопроект положением, согласно которому садоводы получат возможность в рамках существующих инициатив бесплатно подвести газ.