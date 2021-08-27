Хочешь строить — плати. Лендлордам предложили заплатить за изменение вида использования земли

Суть инициативы заключается в том, чтобы владельцы участков, которые хотят изменить вид разрешенного использования земли на другой (предусматривающий строительство или реконструкцию объектов капстроительства), платили разницу между кадастровой стоимостью земли с учетом ее назначения.

Один из авторов Сергей Купченко обратил внимание на случаи, когда земля после приобретения переводится под строительство, и ее стоимость значительно вырастает. Глава фракции Партии Роста Оксана Дмитриева отметила, что для федеральной инициативы (то есть законопроекта, который рассматривает Госдума) требуется финансово-экономическое обоснование, а оно в проекте отсутствует. Глава фракции «Яблока» Борис Вишневский оценил идею как привлекательную, но уточнил, что предложенный текст требует серьезных правок. Коммунист Александр Рассудов поддержал предложение, но пояснил, что необходимо ввести плату за изменение других документов, которые устанавливают функциональное назначение участка, а именно Генплана (он принимается Заксобранием), а также правил землепользования и застройки.

