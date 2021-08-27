Хочешь строить — плати. Лендлордам предложили заплатить за изменение вида использования земли

Землевладельцев, которые хотят изменить вид разрешенного использования участков на «строительный», предлагают обязать доплачивать разницу кадастровой стоимости. Проект такой федеральной инициативы Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении на заседании 27 августа.
Суть инициативы заключается в том, чтобы владельцы участков, которые хотят изменить вид разрешенного использования земли на другой (предусматривающий строительство или реконструкцию объектов капстроительства), платили разницу между кадастровой стоимостью земли с учетом ее назначения.
Один из авторов Сергей Купченко обратил внимание на случаи, когда земля после приобретения переводится под строительство, и ее стоимость значительно вырастает. Глава фракции Партии Роста Оксана Дмитриева отметила, что для федеральной инициативы (то есть законопроекта, который рассматривает Госдума) требуется финансово-экономическое обоснование, а оно в проекте отсутствует. Глава фракции «Яблока» Борис Вишневский оценил идею как привлекательную, но уточнил, что предложенный текст требует серьезных правок. Коммунист Александр Рассудов поддержал предложение, но пояснил, что необходимо ввести плату за изменение других документов, которые устанавливают функциональное назначение участка, а именно Генплана (он принимается Заксобранием), а также правил землепользования и застройки.
Авторы инициативы, группа депутатов фракции «Единой России», в пояснительной записке ссылаются на столичный опыт, а именно федеральный закон
После того, как ряд территорий Московской области включили в состав Москвы, владельцы сельскохозяйственных угодий предпочитали изменить назначение земли, так как возможность строительства на ней серьезно поднимала рыночную стоимость участков. Поэтому была введена плата на разницу кадастровой стоимости, так как кадастровая стоимость пригодной для строительства земли существенно выше.
Инициаторы предлагают распространить этот опыт на всю Россию. Речь идет об участках, которые находятся в собственности физических или юридических лиц.