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Петербургские ученые доказали эффективность «Спутника V» против тяжелой формы штамма «дельта»

Исследование, проведенное в Санкт-Петербурге, показало, что препарат от коронавируса «Спутник V» снижает риск госпитализации с COVID-19 на 81 %, а также помогает предотвратить серьезное повреждение легких. Об этом 27 августа сообщает издание Science.

Российские ученые смогли получить «довольно уникальные данные», так как ни одна страна в мире не делает столько компьютерных томографий пациентов с заболеваниями легких. Эффективность препарата против любых симптоматических проявлений COVID-19 оказалась 50 %.

Большинство вакцинированных в Санкт-Петербурге (96 %) сделали прививку «Спутником V». Самым распространённым штаммом в городе остается «дельта».

Иммунолог из Weill Cornell Medicine Джон Мур прорецензировал российское исследование, назвав результаты «заслуживающими доверия и соответствующими ожиданиям».

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