Петербургские ученые доказали эффективность «Спутника V» против тяжелой формы штамма «дельта»

Исследование, проведенное в Санкт-Петербурге, показало, что препарат от коронавируса «
Российские ученые смогли получить «довольно уникальные данные», так как ни одна страна в мире не делает столько компьютерных томографий пациентов с заболеваниями легких. Эффективность препарата против любых симптоматических проявлений COVID-19 оказалась
Большинство вакцинированных в Санкт-Петербурге (
Иммунолог из Weill Cornell Medicine Джон Мур прорецензировал российское исследование, назвав результаты «заслуживающими доверия и соответствующими ожиданиям».