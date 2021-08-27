Петербургские ученые доказали эффективность «Спутника V» против тяжелой формы штамма «дельта»

Исследование, проведенное в Санкт-Петербурге, показало, что препарат от коронавируса « Спутник V » снижает риск госпитализации с COVID-19 на 81 % , а также помогает предотвратить серьезное повреждение легких. Об этом 27 августа сообщает издание Science.



Российские ученые смогли получить «довольно уникальные данные», так как ни одна страна в мире не делает столько компьютерных томографий пациентов с заболеваниями легких. Эффективность препарата против любых симптоматических проявлений COVID-19 оказалась 50 % .

