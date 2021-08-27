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Рособрнадзор планирует изменить модели ЕГЭ по всем предметам до 2024 года

Рособрнадзор планирует поэтапно вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам с 2022 по 2024 год. Об этом 27 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Модели ЕГЭ по всем учебным предметам будут поэтапно меняться в период с 2022 по 2024 год. На официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» осенью 2021 года будут опубликованы документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 года. Учет содержания указанных документов позволит общеобразовательным организациям обеспечить формирование у обучающихся умений и навыков на уровне среднего общего образования в соответствии с предметными требованиями, включенными во ФГОС среднего общего образования», — отметили в Рособрнадзоре.

Нововведения связаны с тем, что в 2022-м школу будут оканчивать дети, которые с первого класса обучались по современным стандартам. Большое внимание уделялось не просто знанию правил, фактов или формул, но и их практическому применению.

При этом, как отметили в ведомстве, изменение продолжительности ЕГЭ по русскому языку, ранее предложенное участниками экзаменов, их родителями и учителями по итогам экзаменационной кампании 2021 года, не планируется. В Рособрнадзоре объяснили, что российские школьники показывают на ЕГЭ стабильно высокие результаты — около 80 % участников получают баллы в диапазоне от 61 до 100. Такие показатели указывают на то, что отведенного на выполнение заданий времени (3 часа 30 минут) вполне достаточно.

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