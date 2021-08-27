Рособрнадзор планирует изменить модели ЕГЭ по всем предметам до 2024 года

Рособрнадзор планирует поэтапно вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам с 2022 по 2024 год. Об этом 27 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.



«Модели ЕГЭ по всем учебным предметам будут поэтапно меняться в период с 2022 по 2024 год. На официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» осенью 2021 года будут опубликованы документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 года. Учет содержания указанных документов позволит общеобразовательным организациям обеспечить формирование у обучающихся умений и навыков на уровне среднего общего образования в соответствии с предметными требованиями, включенными во ФГОС среднего общего образования», — отметили в Рособрнадзоре.

