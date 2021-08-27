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Печать

Смольный подался в дизайнеры. Встречайте шоперы и маски с видами Петербурга

В Петербурге выпустили официальную линейку туристских аксессуаров

В Петербурге создали официальную линейку аксессуаров — над ней работали Городское туристско-информационное бюро и дизайн-студия Kunjut.

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
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Как сообщает 27 августа пресс-служба городского комитета по развитию туризма, в серии представлены сумки-шоперы, футболки, шейные платки, поясные сумки, косметички, шарфы и медицинские маски. На них нанесли принты с главными достопримечательностями города: Зимним дворцом, Исаакиевским собором, Александровской колонной, Домом Зингера и Ростральными колоннами.

Кроме того, на аксессуарах изображен «официальный логотип в виде бирюзового круга, символизирующего «северное солнце, светящее и зимой, и летом», с надписью: «Санкт Петербург», элементы букв которой напоминают разводные мосты».

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Пока что пилотная коллекция доступна только в инфоцентрах для туристов (Садовая, 14/52, и Садовая, 37) и инфопунктах (площадь Восстания, Дворцовая площадь, Петропавловская крепость).

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

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Комментарии (2)

Алексей Власов
Печатать на ткани мы умеем, а пошив- то китайский? А помните собчаковский "виват"? Сейчас так же подташнивает от словечка "дизайн".
266206839
полная лажа .... денег нет, идите лесом....
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