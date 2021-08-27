Как сообщает 27 августа пресс-служба городского комитета по развитию туризма, в серии представлены сумки-шоперы, футболки, шейные платки, поясные сумки, косметички, шарфы и медицинские маски. На них нанесли принты с главными достопримечательностями города: Зимним дворцом, Исаакиевским собором, Александровской колонной, Домом Зингера и Ростральными колоннами.

Кроме того, на аксессуарах изображен «официальный логотип в виде бирюзового круга, символизирующего «северное солнце, светящее и зимой, и летом», с надписью: «Санкт Петербург», элементы букв которой напоминают разводные мосты».