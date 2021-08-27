В Петербурге расширили перечень получателей спецпитания с редкими и тяжелыми заболеваниями

Парламент Петербурга утвердил расширение перечня заболеваний, при которых человек сможет получать специальное клиническое питание за счет бюджета города. Соответствующий законопроект Смольного депутаты на заседании 27 августа одобрили в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки».



Документ отправился на подписание губернатору и в ближайшее время должен вступить в силу.



Сейчас получать специальное клиническое питание могут только две категории: больные с синдромом короткой кишки и боковым амиотрофическим склерозом.

