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В Петербурге расширили перечень получателей спецпитания с редкими и тяжелыми заболеваниями

Парламент Петербурга утвердил расширение перечня заболеваний, при которых человек сможет получать специальное клиническое питание за счет бюджета города. Соответствующий законопроект Смольного депутаты на заседании 27 августа одобрили в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

Документ отправился на подписание губернатору и в ближайшее время должен вступить в силу.

Сейчас получать специальное клиническое питание могут только две категории: больные с синдромом короткой кишки и боковым амиотрофическим склерозом.

Теперь в этот перечень вошли люди старше 18 лет, больные спинальной мышечной атрофией, мышечной дистрофией, конгенитальной миопатией, метаболической миопатией — болезнью Помпе, конгенитальной миастенией, злокачественными новообразованиями головы, шеи, пищевода и желудка, нарушениями функции глотания вследствие перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, муковисцидозом и муковисцидозом в возрасте до 18 лет, не имеющие инвалидности и (или) нуждающиеся в ДКП в виде безлактозных смесей.

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