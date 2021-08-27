В Ярославле автобус зажал дверьми и переехал трехлетнюю девочку. Ребенок умер в больнице

В Ярославле трехлетняя девочка скончалась после того, как ее зажал дверьми и переехал автобус «ЛиАЗ». Как сообщает 27 августа ТАСС со ссылкой на региональный департамент здравоохранения, ребенок получил множественные травмы, несовместимые с жизнью.



Трагедия произошла в минувший четверг на остановке «Улица Елены Колесовой». Девочку 2018 года рождения при выходе из автобуса зажало в дверях. Ее пытались вытащить, но водитель этого не заметил и продолжил движение, в результате ребенок упал и оказался под колесами.

