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В Ярославле автобус зажал дверьми и переехал трехлетнюю девочку. Ребенок умер в больнице

Автобус зажал в дверях и насмерть переехал трехлетнюю девочку в Ярославле

В Ярославле трехлетняя девочка скончалась после того, как ее зажал дверьми и переехал автобус «ЛиАЗ». Как сообщает 27 августа ТАСС со ссылкой на региональный департамент здравоохранения, ребенок получил множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Трагедия произошла в минувший четверг на остановке «Улица Елены Колесовой». Девочку 2018 года рождения при выходе из автобуса зажало в дверях. Ее пытались вытащить, но водитель этого не заметил и продолжил движение, в результате ребенок упал и оказался под колесами.

Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию областной детской больницы, но спасти ее не удалось.

По данным 76.ru, дверьми зажало руку бабушки, которая держала внучку и не успела выйти вслед за ней. Автобус поехал, а ребенок попал под колеса.

62-летний водитель отстранен на время проведения проверки. Мужчина, уроженец Ярославской области, имеет 19 лет стажа.

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Комментарии (10)

Rovesnik_Kommunizma
Бабушке надо было первой выходить, а не 3-х летней малышке.
dragvs
Ужасное горе... Водитель то хотя бы задержан?
266206839
зато чиновники с пафосом рассказывают о инновациях, модернизациях, диверсификациях и блокчейне... а в автобус тупо не могут поставить тепловые датчики на двери - датчики движения там к примеру....
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