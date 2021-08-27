Доставщик еды из Екатеринбурга установил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио, но остался без медали

Российский велогонщик Михаил Асташов установил мировой рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции
Велогонщик преодолел дистанцию за 1 минуту 10,450 секунды. Однако достижение россиянина сразу же побили соперники, и он остался за пределами призовой тройки. Золото взял Жангу Ли (Китай), серебро — Александр Лет (Франция), бронзу — Джеко Гасс (Великобритания).
Заезд проходил среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Днем ранее Михаил Асташов выиграл золотую медаль в гонке преследования на дистанции
Асташов родился без рук и ног. В феврале 2020 года он устроился доставщиком еды в Екатеринбурге.
Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице.