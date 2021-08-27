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В Петербурге подожгли автомобиль почётного радиста. Дочка наблюдала полыхание через окно

Kia Sportage подожгли на Учительской улице

Полиция разыскивает поджигателя автомобиля в Калининском районе Петербурга. Человека с рогаткой и бутылкой сняла камера.

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, около 0:30 жительница Учительской улицы увидела в окне воспламенившийся автомобиль. Полыхал синий Kia Sportage, принадлежащий её 75-летнему отцу. До ухода на пенсию мужчина трудился в НИИ «Вектор», участвовал в разработке специального тренажера для Центра подготовки космонавтов в Звездном городке и руководил научно-исследовательскими работами по изучению вопросов космического радиомониторинга наземных средств радиоизлучения. Имеет звание почётного радиста.

Когда автомобиль загорелся, его хозяин находился за городом. Дочь сообщила о случившемся в полицию. Оперативники изучили видео с камер наблюдения. На кадрах запечатлён мужчина, который с помощью рогатки разбивает переднее стекло Kia, поджигает бутылку с зажигательной смесью, кидает её в салон и убегает.

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Комментарии (3)

263778851
А как фамилия почетного радиста
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