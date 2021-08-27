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«Нексия» на Светлановском выехала в лоб «Туарегу». У самого тяжёлого пострадавшего — мозговая кома

На севере Петербурга мужчины из «Нексии» со встречки поехали в больницу

Четыре человека были госпитализированы в результате вечерней аварии в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, вчера около 19 часов на Светлановском проспекте, у дома 49, корпус 2, водитель «Деэ Нексии» выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Туарег». На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что столкновение было лобовым.

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В «Нексии» ехали молодые мужчины. Сильнее всех досталось 21-летнему пассажиру: у него диагностировали черепно-мозговую травму, мозговую кому и другие травмы и в тяжёлом состоянии доставили в больницу на Вавиловых. Туда же отправились ещё два 23-летних пассажира и 30-летний водитель, у всех закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга и другие травмы, все трое — в состоянии средней степени тяжести.

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