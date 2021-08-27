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Петербуржец выбрал нетрадиционный путь до магазина. Его нашли в луже крови

Мужчина пытался с помощью верёвки сбежать за алкоголем в Петербурге

Утренняя вылазка за спиртным закончилась госпитализацией в Красногвардейском районе Петербурга. Утопленное в алкоголе равновесие не позволило финишировать.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 августа, накануне около шести утра житель Заневского проспекта вышел покурить на балкон. Под окнами на асфальте он увидел обездвиженного мужчину в луже крови и вызвал полицию.

Упавшим оказался 44-летний приезжий из Мурманской области, в Петербурге он работает вахтой на стройке. Очевидец предположил, что мужчина проводил ночь вместе со спиртным и пытался вырваться из квартирного плена, спустившись по верёвке через балкон. Нетрезвое сознание его подвело, он упал на асфальт. Пострадавшего госпитализировали.

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Комментарии (1)

vml1
Достала эта лимита. Понаприезжали и со своими повадками живут в культурной столице как в сарае. Настоящих местных почти нет. Даже те кто и изхитрился и купил жильё культуры почти нет. Вырождается культурная столица.
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