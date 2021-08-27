Перед выборами в Германии развесили плакаты с картой, где Калининград входит в состав страны

В городе Тетеров (земля Мекленбург — Передняя Померания) на улицах появились копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой довоенной Германии, когда в её состав входила Калининградская область. Об этом 27 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Nordkurier.



По словам представителей правоохранительных органов, подобные исторические плакаты неизвестные развесили по всей федеральной земле, на них была агитация и других партий. В партии ХДС заявили, что не имеют отношения к плакатам и что такая агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана».

