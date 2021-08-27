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Перед выборами в Германии развесили плакаты с картой, где Калининград входит в состав страны

В городе Тетеров (земля Мекленбург — Передняя Померания) на улицах появились копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой довоенной Германии, когда в её состав входила Калининградская область. Об этом 27 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Nordkurier.

По словам представителей правоохранительных органов, подобные исторические плакаты неизвестные развесили по всей федеральной земле, на них была агитация и других партий. В партии ХДС заявили, что не имеют отношения к плакатам и что такая агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана».

Выборы в немецкий бундестаг намечены на 26 сентября.

Современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР и впоследствии России.

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Комментарии (16)

IlyaM
Очередной вброс фекалий на вентилятор от наших СМИ, чтобы пощекотать чувства наших ура-патриотов перед выборами. В Германии, как и в Финляндии, уже давно никто не хочет перекраивать границы. У них другой менталитет. Нам их понять сложно.
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Пора переезжать в Кенигсберг?
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На карте Великой Финляндии Питер тоже входит в состав Ингерманландии , которая была исконно финской землей до прихода варягов, предлагаю такой вариант рассмотреть финскому правительству, а насчет Кенигсберга рекомендую ЕС сделать зеркальный ответ за КрымНаш.
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