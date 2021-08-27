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Два юных петербуржца отправились из каршеринговых машин в полицию

В Петербурге за час задержаны два пользователя каршеринга с подложными аккаунтами

За одно утро в течение часа петербургским полицейским попались двое юных водителей — нарушителей.

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, вчера в 5:50 на улице Маршала Казакова, 50 (Красносельский район), экипаж ППС остановил каршеринговый «Хёндэ Солярис». За рулём был 18-летний юноша, машину он взял в аренду по подложному аккаунту.

Парня привезли в отдел полиции, составили на него административный протокол за управление без прав, а затем возбудили и уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем (часть 1 статьи 166 УК РФ). С водителя взята подписка о невыезде.

19-летнего петербуржца на каршеринговом «КИА Рио» остановили в 6:49 на улице Фаворского в Калининском районе. У него тоже оказался чужой аккаунт. В полиции его также ждало составление административного протокола, а уголовное дело — в перспективе.

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Комментарии (3)

266187825
В суде ни угон машины общего польщования , ни подделка документов не проканают. Мошенничество можно было бы попробовать протащить , но и тут ущерба то нет , оплата шла хоть и с чужого аккаунта. Тут по сути кроме передачи прав пользования акаунтом вообще ничего нет, даже отсутствующие оригиналы вод удостоверения не пришьешь , их нет.
Serg_I
Раньше такие угоняли машины частников, теперь есть каршеринг...
l3sha
Эх молодцы парни) хорошо покатались, в 18 лет уголовку получить - нормальная тема)
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