Два юных петербуржца отправились из каршеринговых машин в полицию

За одно утро в течение часа петербургским полицейским попались двое юных водителей — нарушителей.
Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, вчера в 5:50 на улице Маршала Казакова, 50 (Красносельский район), экипаж ППС остановил каршеринговый «Хёндэ Солярис». За рулём был 18-летний юноша, машину он взял в аренду по подложному аккаунту.
Парня привезли в отдел полиции, составили на него административный протокол за управление без прав, а затем возбудили и уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем (часть 1 статьи 166 УК РФ). С водителя взята подписка о невыезде.
19-летнего петербуржца на каршеринговом «КИА Рио» остановили в 6:49 на улице Фаворского в Калининском районе. У него тоже оказался чужой аккаунт. В полиции его также ждало составление административного протокола, а уголовное дело — в перспективе.