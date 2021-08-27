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При пожаре в воинской части в Казахстане погибли четверо военных

Четыре человека погибли в ходе ликвидации пожара на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил 27 августа на брифинге министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

Погибшие — двое военнослужащих по контракту, служащий военизированной охраны и военный прокурор южного региона. В больницах находятся 28 пострадавших, шестеро — в тяжелом состоянии. Несколько человек, участвовавших в операции, не вышли на связь, их ищут.

Министерство обороны Казахстана не исключает, что причиной пожара мог стать умышленный поджог. «Причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем различные причины. Это может быть нарушение требований безопасности, может быть самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия», — сказал Ермекбаев.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли более 10 относительно небольшой мощности. К тушению привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие расчеты департамента по ЧС Жамбылской области. Организована эвакуация жителей близлежащих сел. Военнослужащие срочной службы эвакуированы в воинские части Жамбылской области.

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