При пожаре в воинской части в Казахстане погибли четверо военных

Четыре человека погибли в ходе ликвидации пожара на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил 27 августа на брифинге министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.



Погибшие — двое военнослужащих по контракту, служащий военизированной охраны и военный прокурор южного региона. В больницах находятся 28 пострадавших, шестеро — в тяжелом состоянии. Несколько человек, участвовавших в операции, не вышли на связь, их ищут.



Министерство обороны Казахстана не исключает, что причиной пожара мог стать умышленный поджог. «Причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем различные причины. Это может быть нарушение требований безопасности, может быть самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия», — сказал Ермекбаев.

