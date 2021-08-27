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Пожар тушили рано утром в бизнес-центре, расположенном в доходном доме Горячева на севере Петербурга

Три пожарных расчета тушили возгорание в бизнес-центре на Лисичанской улице

Полчаса потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы потушить пламя в офисе БЦ «Инком» в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 27 августа, сообщение о пожаре в доме 6 по Лисичанской улице поступило в дежурную часть в 4 утра.

На 5-м этаже здания в стиле модерн, известного как доходный дом Горячева, в офисном помещении площадью 60 квадратных метров горела обстановка на площади 6 квадратных метров.

В 04:24 пожар ликвидирован силами трех пожарных расчетов и 15 человек личного состава.

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Комментарии (2)

Coulthard
Метро чёрная речка - север Петербурга?
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