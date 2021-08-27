Впечатляющий момент ДТП на платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) зафиксировала камера видеонаблюдения.
Видео опубликовал в ночь на 27 августа паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». У фуры Mercedes-Benz с грузом винограда лопнуло колесо, и её занесло влево. Ударившись в отбойник, длинномер сложился и сразу вспыхнул.
Очевидцы публикуют фото и видео с места аварии в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости». Слышны взрывы.
Как уже писала «Фонтанка», ДТП случилось накануне утром на 554-м километре трассы в Чудовском районе Новгородской области. Молодой водитель не пострадал.