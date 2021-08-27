Египетские учёные идентифицировали останки четырёхпалого кита. От обнаружения окаменелостей до открытия прошло 13 лет. Череп морского млекопитающего напоминает голову Анубиса, поэтому неизвестный ранее вид получил название Phiomicetus anubis, пишет 26 августа «Би-би-си».
Our new paper documents a new ancient amphibious four-legged cetacean from Egypt, which elucidates a transitional phase in early whale evolution!#Sallam_Lab #Egypt pic.twitter.com/VKLxppUx4R— Hesham Sallam (@heshamsallam) August 25, 2021
Предки современных китов произошли от наземных оленеподобных млекопитающих, которые жили на суше в течение 10 миллионов лет. Учёные считают, что киты умели ходить по суше и плавать по воде.
Четырёхлапый кит длиной в три метра весил 600 килограммов. У него были сильные челюсти, которыми он мог ловить добычу — например, крокодилов и мелких млекопитающих. Ведущий автор исследования Абдулла Гохар рассказал, что животное было «сверххищником». «Я думаю, что он был богом смерти для большинства животных, живших рядом с ним», — заявил учёный.
Phiomicetus anubis считается самым ранним видом полуводных китов, обнаруженных в Африке. Считается, что первые киты появились в Южной Азии около 50 миллионов лет назад. В 2011 году группа палеонтологов в Перу обнаружила окаменелость четырёхлапого кита возрастом 43 миллиона лет.