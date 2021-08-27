Предки современных китов произошли от наземных оленеподобных млекопитающих, которые жили на суше в течение 10 миллионов лет. Учёные считают, что киты умели ходить по суше и плавать по воде.



Четырёхлапый кит длиной в три метра весил 600 килограммов. У него были сильные челюсти, которыми он мог ловить добычу — например, крокодилов и мелких млекопитающих. Ведущий автор исследования Абдулла Гохар рассказал, что животное было «сверххищником». «Я думаю, что он был богом смерти для большинства животных, живших рядом с ним», — заявил учёный.

