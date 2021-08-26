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«Дочка» Роскосмоса заявила о планах запуска первого отечественного космопорта

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в Роскосмос) трудится над созданием первой в истории отечественной орбитальной станции с функциями космического порта. Рабочее название у разработки — РОСС (Российская орбитальная служебная станция). Об этом 26 августа стало известно из передачи на YouTube-канале РКК.

«Многомодульная станция, разрабатываемая в «Энергии», будет строиться по принципу открытой архитектуры и с неограниченным сроком эксплуатации за счет заменяемых модулей. Предполагается запуск станции на высокоширотную орбиту, по сути, это проект, за которым стоит огромный опыт первых долговременных орбитальных станций серии «Салют», «Мир» и МКС», — рассказал диктор в эфире передачи.

В данный момент разрабатываются первые модули РОСС. Космонавты не будут там находиться постоянно, а будут работать вахтовым методом. Сама станция станет космопортом для других аппаратов.

Как рассказали в РКК «Энергия», РОСС будет представлять собой станцию-«облако»: в ее составе будет не только ядро, но и летающие вокруг нее автономные модули, которые периодически будут подходить к станции для ее обслуживания.

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Комментарии (5)

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ну а тем временем, пока космический космопорт не будет готов, предприятия рогозкосмоса научатся делать кастрюли, молотки и, возможно, даже велосипеды!
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