«Дочка» Роскосмоса заявила о планах запуска первого отечественного космопорта

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в Роскосмос) трудится над созданием первой в истории отечественной орбитальной станции с функциями космического порта. Рабочее название у разработки — РОСС (Российская орбитальная служебная станция). Об этом 26 августа стало известно из передачи на YouTube-канале РКК.



«Многомодульная станция, разрабатываемая в «Энергии», будет строиться по принципу открытой архитектуры и с неограниченным сроком эксплуатации за счет заменяемых модулей. Предполагается запуск станции на высокоширотную орбиту, по сути, это проект, за которым стоит огромный опыт первых долговременных орбитальных станций серии «Салют», «Мир» и МКС», — рассказал диктор в эфире передачи.

