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Немецкая медиагруппа покупает американский журнал о политике за миллиард долларов

Немецкая медиагруппа Axel Springer договорилась о покупке американского журнала Politico. Об этом 26 августа сообщается на сайте компании.

«Издательская группа Axel Springer подписала соглашение о приобретении Politico, включая оставшиеся 50% ее нынешнего совместного предприятия Politico Europe, а также веб-сайт новостей из мира технологий, возглавляемый Робертом Олбриттоном», — говорится в сообщении.

Сумма сделки не разглашается, однако источники The Wall Street Journal сообщили, что она составит 1 млрд долларов. Закрыть сделку планируют в четвертом квартале 2021 года.

Издание Politico было основано в 2007 году, с 2013-го выходит онлайн-версия. Учредителем и издателем является Роберт Олбриттон. После закрытия сделки он останется издателем как Politico, так и портала о технологиях Protocol.

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