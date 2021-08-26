Немецкая медиагруппа покупает американский журнал о политике за миллиард долларов

Немецкая медиагруппа Axel Springer договорилась о покупке американского журнала Politico. Об этом 26 августа сообщается на сайте компании.



«Издательская группа Axel Springer подписала соглашение о приобретении Politico, включая оставшиеся 50% ее нынешнего совместного предприятия Politico Europe, а также веб-сайт новостей из мира технологий, возглавляемый Робертом Олбриттоном», — говорится в сообщении.



Сумма сделки не разглашается, однако источники The Wall Street Journal сообщили, что она составит 1 млрд долларов. Закрыть сделку планируют в четвертом квартале 2021 года.

