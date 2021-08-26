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Юбилейный гол Азмуна принес «Зениту» победу над ЦСКА

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 6-го тура чемпионата РПЛ против ЦСКА. Игра прошла в Петербурге 26 августа на «Газпром Арене».

«Зенит» победил со счетом 1:0. Единственный гол на 82-й минуте забил Сердар Азмун. Отметим, что для иранского форварда этот мяч стал сотым в российских клубах.

Благодаря этой победе «Зенит» вернулся на первое место с 14 очками. Следующим соперником петербуржцев станет «Ахмат». Игра пройдет 12 сентября также на «Газпром Арене».

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