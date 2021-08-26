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WSJ: Не меньше четырёх морпехов США погибли при взрывах у аэропорта Кабула

Не менее четырёх служащих Корпуса морской пехоты США умерли 26 августа в результате атаки рядом с аэропортом Кабула в Афганистане. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным источника издания, помимо четырёх погибших есть ещё три пострадавших морских пехотинца.

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил факты смерти и ранений, но точное количество жертв называть не стал.

Ранее сообщалось о не менее 60 пострадавших, поступивших в хирургический центр в Кабуле. По данным New York Times, cвыше 40 человек погибли и ещё порядка 120 получили ранения в результате атак.

Вечером 26 августа произошло два взрыва. Первый прогремел у ворот аэропорта Кабула. По данным агентства Reuters, террорист-смертник совершил атаку возле автобусов, выстроившихся в очередь за пределами аэропорта, вслед за взрывом последовала перестрелка. По словам одного из очевидцев, в момент взрыва на месте было 400–500 человек. Второй взрыв произошёл у отеля Baron недалеко от аэропорта, скорее всего был подорван автомобиль.

Атаки произошли после того, как Соединенные Штаты и их союзники призвали афганцев покинуть этот район из-за угрозы со стороны Исламского государства.

Теракты, скорее всего, организовала ячейка террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), действующая в Афганистане и Пакистане, сообщает Sky News со ссылкой на британские военные источники.

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Комментарии (5)

266216118
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мо........мент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Igor_VS
Тулибы плохо начинают.Америкосы очень мстительны.
265112722
Не очень понятно отчего умерли морпехи, от испуга?
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