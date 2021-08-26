WSJ: Не меньше четырёх морпехов США погибли при взрывах у аэропорта Кабула

Не менее четырёх служащих Корпуса морской пехоты США умерли 26 августа в результате атаки рядом с аэропортом Кабула в Афганистане. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным источника издания, помимо четырёх погибших есть ещё три пострадавших морских пехотинца.

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил факты смерти и ранений, но точное количество жертв называть не стал.



Ранее сообщалось о не менее 60 пострадавших, поступивших в хирургический центр в Кабуле. По данным New York Times, cвыше 40 человек погибли и ещё порядка 120 получили ранения в результате атак.