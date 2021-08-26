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УЕФА огласил соперников «Зенита» по группе в Лиге чемпионов

Соперниками «Зенита» в группе ЛЧ станут англичане, итальянцы и шведы

Стали известны противники «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

О результатах жеребьёвки 26 августа сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет в группе H с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».

В этом сезоне финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге.

Лига чемпионов УЕФА — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций среди клубов высших дивизионов в Европе. Самый престижный европейский клубный футбольный турнир.

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