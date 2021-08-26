О результатах жеребьёвки 26 августа сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Группа H— УЕФА (@UEFAcom_ru) August 26, 2021
🇬🇧 Челси
🇮🇹 Ювентус
🇷🇺 Зенит
🇸🇪 Мальме#жеребьевкаЛЧ
Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет в группе H с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».
Забирайте! Все группы #ЛигаЧемпионов в сезоне 2021/22! 🔥🔥🔥— УЕФА (@UEFAcom_ru) August 26, 2021
Какая самая интереснная для вас лично? 💥 pic.twitter.com/JRfEw18Dgh
В этом сезоне финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге.