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Чемпионы легендарного баскетбольного турнира Олимпиады-1972 вновь соберутся в Петербурге на Кубке Кондрашина и Белова

Олимпийские чемпионы 1972 года приедут на Кубок Кондрашина и Белова в Петербург

БК «Зенит» в рамках Кубка Кондрашина и Белова решил собрать вместе чемпионов олимпийского баскетбольного турнира Мюнхена-1972. На данный момент это Анатолий Поливода, Модестас Паулаускас, Алжан Жармухамедов и Иван Едешко.

Как стало известно «Фонтанке» 26 августа, своё предварительное согласие уже дали Жармухамедов и Едешко. Ожидается, что чемпионы станут почётными зрителями Кубка Кондрашина и Белова.

Матчи кубка пройдут 3–4 сентября в «Юбилейном». В соревнованиях примут участие «Зенит», ЦСКА, «Нижний Новгород» и «Парма» (Пермь). Кубок назван в честь двух легенд ленинградского и советского баскетбола.

Александр Белов — центровой «Спартака» и лидер сборной СССР, автор того самого броска на последних секундах в матче СССР — США на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.

Владимир Кондрашин — заслуженный тренер СССР, который много лет возглавлял ленинградский «Спартак». Именно он руководил олимпийской сборной СССР на Олимпиаде 1972 года.

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