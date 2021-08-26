Росавиация разрешила авиакомпаниям летать на курорты Египта из 41 города. Среди них есть Петербург

Больше всего прямых рейсов досталось авиакомпании Nordwind, ее самолеты полетят из 18 регионов в Шарм-эль-Шейх и из 21 города в Хургаду. Между тем «Россия» будет выполнять рейсы из девяти городов-миллионников, а «Уральские авиалинии» отправятся в Шарм-эль-Шейх из одного региона, а в Хургаду — из двух.

S7, как и «Ямал» установит прямые вылеты из двух городов России. Red Wings и «Икар» получили право на рейсы из одного региона. AZUR air может лететь из семи городов в Шарм-эль-Шейх и из трех — в Хургаду.



Из Петербурга в Египет полетят «Уральские авиалинии». Из Москвы по семь раз в неделю сможет выполнять рейсы на оба курорта «Аэрофлот», S7 — один раз в неделю в Шарм-эль-Шейх и два — в Хургаду, «Россия» сможет дважды в неделю отправлять самолеты в Шарм-эль-Шейх и один раз — в Хургаду.

