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Росавиация разрешила авиакомпаниям летать на курорты Египта из 41 города. Среди них есть Петербург

Росавиация позволила перевозчикам выполнять перелеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 41 города России

Росавиация провела совещание с участием авиакомпаний. На встрече обсуждали распределение квот на прямые рейсы из городов России на курорты Египта.

Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) 26 августа, перевозчики получили право выполнять перелеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 41 города страны.

Больше всего прямых рейсов досталось авиакомпании Nordwind, ее самолеты полетят из 18 регионов в Шарм-эль-Шейх и из 21 города в Хургаду. Между тем «Россия» будет выполнять рейсы из девяти городов-миллионников, а «Уральские авиалинии» отправятся в Шарм-эль-Шейх из одного региона, а в Хургаду — из двух.

S7, как и «Ямал» установит прямые вылеты из двух городов России. Red Wings и «Икар» получили право на рейсы из одного региона. AZUR air может лететь из семи городов в Шарм-эль-Шейх и из трех — в Хургаду.

Из Петербурга в Египет полетят «Уральские авиалинии». Из Москвы по семь раз в неделю сможет выполнять рейсы на оба курорта «Аэрофлот», S7 — один раз в неделю в Шарм-эль-Шейх и два — в Хургаду, «Россия» сможет дважды в неделю отправлять самолеты в Шарм-эль-Шейх и один раз — в Хургаду.

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Комментарии (4)

266081655
Жара.... Антисанитария..... Некачественная еда.... Своеобразное местное население... Лучше уж в Турцию!
266216118
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мом.е.......нт приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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