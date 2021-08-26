Взрывов в Кабуле было два. Второй прогремел у гостиницы с британцами

В Кабуле 26 августа один за другим произошли два взрыва: один — у северных ворот аэропорта, второй — рядом с находящейся неподалёку гостиницей Baron. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

Второй взрыв в Кабуле мог быть осуществлен при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля, передает Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Британии. Как сообщает Fox News со ссылкой на свои источники, в Baron останавливались британские граждане. Источник Sky News Arabia уточнил, что в этот отель селились британские солдаты и журналисты.