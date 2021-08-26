Суд в Петербурге отпустил женщин, положивших 200 тысяч рублей «штрафа» в ежедневник начальника полиции

Суд установил, что в конце ноября 2019 года женщины решили дать взятку начальнику пятого отдела полиции, чтобы тот отпустил пятерых задержанных и забыл о их существовании. Подсудимые обговорили сумму и пришли к выводу, что 200 тысяч рублей хватит. Скинулись поровну, после чего Мурзаева лично положила сумму в чёрный ежедневник главы отдела. Тот же взятку не принял, а сообщил о случившемся коллегам из экономической полиции.

Мурзаева и Нурматова вину не признали, сослались на провокационные действия со стороны начальника отдела, а также на многочисленные процессуальные нарушения, которые, по их мнению, были допущены. В суде они заявили, что из-за языкового барьера не знают разницы между словами «штраф» и «взятка», думали, что их действия не противоречили закону.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей каждой. На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ учтен срок задержания и содержания Мурзаевой и Нурматовой под стражей до судебного разбирательства с 1 декабря 2019 года по 18 августа 2020-го, и они освобождены от назначенного наказания.