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Суд в Петербурге отпустил женщин, положивших 200 тысяч рублей «штрафа» в ежедневник начальника полиции

Фрунзенский районный суд огласил приговор в отношении Малики Мурзаевой и Дилназахон Нурматовой, признанных виновными в покушении на дачу взятки начальнику отдела полиции. Подробности 26 августа сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в конце ноября 2019 года женщины решили дать взятку начальнику пятого отдела полиции, чтобы тот отпустил пятерых задержанных и забыл о их существовании. Подсудимые обговорили сумму и пришли к выводу, что 200 тысяч рублей хватит. Скинулись поровну, после чего Мурзаева лично положила сумму в чёрный ежедневник главы отдела. Тот же взятку не принял, а сообщил о случившемся коллегам из экономической полиции.

Мурзаева и Нурматова вину не признали, сослались на провокационные действия со стороны начальника отдела, а также на многочисленные процессуальные нарушения, которые, по их мнению, были допущены. В суде они заявили, что из-за языкового барьера не знают разницы между словами «штраф» и «взятка», думали, что их действия не противоречили закону.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей каждой. На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ учтен срок задержания и содержания Мурзаевой и Нурматовой под стражей до судебного разбирательства с 1 декабря 2019 года по 18 августа 2020-го, и они освобождены от назначенного наказания.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна.Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мо....м.ент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
QQmber
Подношение. Оно и взятка, оно и штраф. Начинающим филологам на заметку
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