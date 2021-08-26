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Психолог из Петербурга рассказал, чего на самом деле боятся антипрививочники

Отношение к вакцинации среди петербуржцев медленно, но верно улучшается. Но до сих пор остаются те, кто боится сделать прививку. О том, что их останавливает, рассказал заведующий сектором психологического сопровождения СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Балашов.

По словам психолога, количество тех, кто отказывается от прививки и не верит в опасность пандемии коронавируса, становится меньше с каждым днём. На сознание людей всё больше влияет не только информация СМИ, но и реальные случаи заболевания из личного окружения.

«К сожалению, всего один летальный исход того, кого вы знали лично, оказывает на человека огромное влияние и действует в пользу вакцинации в сотни раз более эффективнее, чем любые сообщения в прессе», — пояснил специалист 26 августа, в релизе, распространённом СЗИУ РАНХиГС.

Но он добавил, что по-прежнему среди петербуржцев остаётся большой процент тех, кто по разным причинам боится вакцинироваться. Эксперт рассказал, что сам по себе страх перед прививкой иррационален, а главные опасения граждан связаны с неизвестностью, неопределённостью действия вакцин и большим объёмом противоречивой информации.

«Неопределённость в собственном будущем даже у здорового человека порождает новую волну тревоги», — подчеркнул психолог.

Как сообщил специалист, с подобными страхами нужно работать, прежде всего через рациональное мышление.

«Поскольку в Сети часто можно наблюдать разнонаправленность и двоякость в освещении событий о вакцинации, в первую очередь следует ограничить поток информационного шума и сфокусироваться на достоверной информации из надёжных источников. В борьбе с преодолением страха могут помочь и личные контакты, а именно положительный опыт родных и знакомых, ставших участниками добровольной массовой вакцинации, а также голоса лидеров мнений», — заключил Дмитрий Балашов.

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Комментарии (16)

nuga
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Сельскохозяйственные животные не понимают для чего нужны прививки. Это понимают те, кто им их делает. Разве будет фермер убеждать корову привиться? Так зачем тратить огромные человеческие ресурсы на объяснение тем, кто не понимает и не желает понимать? Когда речь идёт о пользе для всей популяции мнение индивидуума не важнО. Вакцинация должна быть обязательной. Обязательность достигается ограничением прав и свобод для непривитых граждан.
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Спутником колоться не буду, а Ковивака нет. Я не антиваксер, я ждун.
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