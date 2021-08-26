Психолог из Петербурга рассказал, чего на самом деле боятся антипрививочники

«К сожалению, всего один летальный исход того, кого вы знали лично, оказывает на человека огромное влияние и действует в пользу вакцинации в сотни раз более эффективнее, чем любые сообщения в прессе», — пояснил специалист 26 августа, в релизе, распространённом СЗИУ РАНХиГС.

По словам психолога, количество тех, кто отказывается от прививки и не верит в опасность пандемии коронавируса, становится меньше с каждым днём. На сознание людей всё больше влияет не только информация СМИ, но и реальные случаи заболевания из личного окружения.

Но он добавил, что по-прежнему среди петербуржцев остаётся большой процент тех, кто по разным причинам боится вакцинироваться. Эксперт рассказал, что сам по себе страх перед прививкой иррационален, а главные опасения граждан связаны с неизвестностью, неопределённостью действия вакцин и большим объёмом противоречивой информации.



«Неопределённость в собственном будущем даже у здорового человека порождает новую волну тревоги», — подчеркнул психолог.



Как сообщил специалист, с подобными страхами нужно работать, прежде всего через рациональное мышление.



«Поскольку в Сети часто можно наблюдать разнонаправленность и двоякость в освещении событий о вакцинации, в первую очередь следует ограничить поток информационного шума и сфокусироваться на достоверной информации из надёжных источников. В борьбе с преодолением страха могут помочь и личные контакты, а именно положительный опыт родных и знакомых, ставших участниками добровольной массовой вакцинации, а также голоса лидеров мнений», — заключил Дмитрий Балашов.

