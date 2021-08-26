«Забрали два ноутбука и три телефона». Экс-глава штаба Навального* в Петербурге рассказала об обыске у неё дома

Во время обыска у Ирины Фатьяновой, экс-главы петербургского штаба Навального* (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) изъяли технику. Об этом она сообщила «Фонтанке» 26 августа.



«Забрали два ноутбука и три телефона, планшет и флешки», — отметила. По её словам, обыск проходил в рамках дела о перекрытии дорог на акции протеста 23 января в Петербурге. Сама Фатьянова проходит по делу свидетелем. На данный момент её привезли на допрос.

В Петербурге возбуждено два уголовных дела по статье о перекрытии дорог (ст. 267 УК) — по следам протестных акций 23 и 31 января.

