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Петербуржцы везли из Белоруссии контрафактные зонты. На их пути встали таможенники

В Россию не пустили более 4,5 тысячи контрафактных зонтов

Псковские таможенники задержали фуру, перевозившую контрафактные зонты из Белоруссии. В грузовик поместилось 4 680 штук, сообщает 26 августа пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Отмечается, что товар в Россию ввозился петербургским перевозчиком. В коробках нашли 1680 складных зонтов под брендом Burberry Limited и еще три тысячи детских зонтиков с рисунками из мультика «Щенячий патруль».

Северо-Западное таможенное управление

Правообладатели заявили, что данный товар имеет признаки контрафактности (низкое качество нанесения товарных знаков, отсутствуют надлежащая упаковка, этикетки и ярлыки, используется другая маркировка) и нарушает авторские права. Размер ущерба они оценивают более чем в 35 млн рублей. Перевозчику грозят штрафы до 240 тысяч рублей. Контрафактные зонты изъяты.

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Комментарии (1)

Петр Петров
весь питер сигаретами завален, а они зонты арестовали!
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