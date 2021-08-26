Псковские таможенники задержали фуру, перевозившую контрафактные зонты из Белоруссии. В грузовик поместилось 4 680 штук, сообщает 26 августа пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Отмечается, что товар в Россию ввозился петербургским перевозчиком. В коробках нашли 1680 складных зонтов под брендом Burberry Limited и еще три тысячи детских зонтиков с рисунками из мультика «Щенячий патруль».
Северо-Западное таможенное управление
Правообладатели заявили, что данный товар имеет признаки контрафактности (низкое качество нанесения товарных знаков, отсутствуют надлежащая упаковка, этикетки и ярлыки, используется другая маркировка) и нарушает авторские права. Размер ущерба они оценивают более чем в 35 млн рублей. Перевозчику грозят штрафы до 240 тысяч рублей. Контрафактные зонты изъяты.