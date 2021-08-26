4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.



При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.



"на участках без разделительной полосы и ограждений" - в данном месте ограждение имеется, а значит - переход вообще недопустим.



Судя по наличию номера - мотоциклист сознательный, возможно, даже ОСАГО есть. Поэтому желаю мотоциклисту минимум геморроя, а пострадавшей - здоровья и ума .