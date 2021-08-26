Женщина-пешеход серьезно пострадала в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга днем 26 августа. Она угодила под колеса мотоцикла.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:53 у дома 6 по Большеохтинскому проспекту 31-летний мужчина на мотоцикле Honda сбил 43-летнюю женщину. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.
По данным «Фонтанки», состояние женщины крайне тяжелое, после ДТП у нее остановилось сердце, но ее откачали. Водитель мотоцикла не пострадал.