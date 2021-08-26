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Мотоциклист сбил женщину на Большеохтинском. Пострадавшую откачали после остановки сердца

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Женщина-пешеход серьезно пострадала в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга днем 26 августа. Она угодила под колеса мотоцикла.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:53 у дома 6 по Большеохтинскому проспекту 31-летний мужчина на мотоцикле Honda сбил 43-летнюю женщину. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

По данным «Фонтанки», состояние женщины крайне тяжелое, после ДТП у нее остановилось сердце, но ее откачали. Водитель мотоцикла не пострадал.

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Комментарии (9)

Athair
4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

"на участках без разделительной полосы и ограждений" - в данном месте ограждение имеется, а значит - переход вообще недопустим.

Судя по наличию номера - мотоциклист сознательный, возможно, даже ОСАГО есть. Поэтому желаю мотоциклисту минимум геморроя, а пострадавшей - здоровья и ума .
Obseerv
Что значит "откачали"???
266178768
"Сэкономила" 5 минут...
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