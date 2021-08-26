Петербуржец Андрей Калина стал четырехкратным чемпионом Паралимпиады. До 2013 года он выступал за Украину

Пловец сборной России Андрей Калина финишировал первым на дистанции 100 метров брассом на Паралимпиаде в Токио 26 августа. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 7,24 секунды.

34-летний Андрей Калина до 2013 года выступал за сборную Украины, под флагом которой трижды становился паралимпийским чемпионом (2004, 2008, 2012).

«Я сам из города Славянска, тренировался в Киеве и на всех предыдущих чемпионатах мира и Паралимпийских играх действительно плавал за Украину. Перебраться в Россию думал еще после Паралимпийских игр в Лондоне, но по семейным обстоятельствам получилось только через год. Определяющими факторами стали условия для тренировок и уровень жизни — по обеим составляющим в России комфортнее. Правда, из-за так называемого карантина, обязательного при смене страны, пришлось на два года остаться без соревнований», — объяснял в прошлом Калина причины смены гражданства.



В Петербурге Андрей тренируется в спортивной школе олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран».



На счету сборной России теперь шесть золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. В медальном зачете отечественная команда занимает третье место. Первую строчку занимает Великобритания (6–7–3), вторую — китайцы (6–4–10). Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.

