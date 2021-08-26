МЧС: Разлив дизтоплива в Норильске полностью ликвидировали. Планировали закончить через два года

В Норильске полностью устранили последствия разлива дизельного топлива. Об этом 26 августа сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.



«По мне так да, [ликвидирован], но это ведь ученые должны нам подтвердить», — заявил он.



Предполагалось, что последствия аварии будут устранять до 2023 года. В конце мая прошлого года на территории норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля» НТЭК, разрушился резервуар с дизельным топливом.



В природу попали десятки тысяч тонн нефтепродуктов. Были возбуждены уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод, а также по статье о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии. В рамках расследования были задержаны и арестованы несколько сотрудников предприятия.

