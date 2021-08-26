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МЧС: Разлив дизтоплива в Норильске полностью ликвидировали. Планировали закончить через два года

В Норильске полностью ликвидировали разлив топлива

В Норильске полностью устранили последствия разлива дизельного топлива. Об этом 26 августа сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.

«По мне так да, [ликвидирован], но это ведь ученые должны нам подтвердить», — заявил он.

Предполагалось, что последствия аварии будут устранять до 2023 года. В конце мая прошлого года на территории норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля» НТЭК, разрушился резервуар с дизельным топливом.

В природу попали десятки тысяч тонн нефтепродуктов. Были возбуждены уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод, а также по статье о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии. В рамках расследования были задержаны и арестованы несколько сотрудников предприятия.

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Комментарии (5)

266215908
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мо......мент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
hedgehog_
т.е. кто-то украл разлитое топливо вместе с землей?
Игорь Полетаев
Учёные напишут всё, за что заплатят. А вот государственная комиссия должна дать чёткое заключение про "пятилетку за три года".
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