В Беслане построят музей и пантеон в память о жертвах теракта. Путин пообещал помочь

Музей патриотического воспитания и профилактики терроризма появится в Беслане. Об этом заявил 26 августа глава Северной Осетии Сергей Меняйло на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«В этом году мы закладываем тепловой контур пантеона, и в следующем году уже здание мы построим, и там будет музей. Все вопросы согласованы с «Матерями Беслана», — приводит слова Меняйло пресс-служба Кремля.
Глава республики попросил Путина помочь с социальной поддержкой и реабилитацией пострадавших. По его словам, до 2025 года на эти цели необходимо около 800 миллионов рублей.
«Конечно. Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет», — заявил президент.
Премьер-министр Михаил Мишустин 26 августа подписал указ о выделении 75 млн рублей из федерального бюджета на помощь в создании международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане на базе школы
Проект предусматривает реставрацию здания с сохранением следов трагических событий. В актовом зале оборудуют проекционный зал с местами для зрителей, где будут транслироваться документальные хроники. В классах развернут экспозицию, посвященную трагедии. Часть помещений отдадут под выставку, рассказывающую о крупнейших терактах в мире.