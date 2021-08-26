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В Беслане построят музей и пантеон в память о жертвах теракта. Путин пообещал помочь

Путин поддержал идею строительства музея и пантеона в Беслане

Музей патриотического воспитания и профилактики терроризма появится в Беслане. Об этом заявил 26 августа глава Северной Осетии Сергей Меняйло на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В этом году мы закладываем тепловой контур пантеона, и в следующем году уже здание мы построим, и там будет музей. Все вопросы согласованы с «Матерями Беслана», — приводит слова Меняйло пресс-служба Кремля.

Глава республики попросил Путина помочь с социальной поддержкой и реабилитацией пострадавших. По его словам, до 2025 года на эти цели необходимо около 800 миллионов рублей.

«Конечно. Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет», — заявил президент.

Премьер-министр Михаил Мишустин 26 августа подписал указ о выделении 75 млн рублей из федерального бюджета на помощь в создании международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане на базе школы № 1.

Проект предусматривает реставрацию здания с сохранением следов трагических событий. В актовом зале оборудуют проекционный зал с местами для зрителей, где будут транслироваться документальные хроники. В классах развернут экспозицию, посвященную трагедии. Часть помещений отдадут под выставку, рассказывающую о крупнейших терактах в мире.

В результате захвата террористами бесланской школы № 1 в День знаний в 2004 году в заложниках оказались более 1,2 тысячи учителей, родителей и детей. Это продолжалось два с половиной дня в нечеловеческих условиях — без воды, еды и сна. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека.

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Комментарии (5)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даж....е на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Василий Марущак
Путин пообещал помочь
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одного раза тебе было недостаточно))))
Dimitry Antonov
Музей профилактики терроризма? Это как понимать?
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