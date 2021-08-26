В Беслане построят музей и пантеон в память о жертвах теракта. Путин пообещал помочь

Музей патриотического воспитания и профилактики терроризма появится в Беслане. Об этом заявил 26 августа глава Северной Осетии Сергей Меняйло на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



«В этом году мы закладываем тепловой контур пантеона, и в следующем году уже здание мы построим, и там будет музей. Все вопросы согласованы с «Матерями Беслана», — приводит слова Меняйло пресс-служба Кремля.



Глава республики попросил Путина помочь с социальной поддержкой и реабилитацией пострадавших. По его словам, до 2025 года на эти цели необходимо около 800 миллионов рублей.

