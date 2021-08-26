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Роскомнадзор вынес очередные штрафы соцсетям и мессенджерам. WhatsApp наказан впервые

Суд оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей за нелокализацию баз данных российских пользователей на территории РФ

Таганский районный суд Москвы рассмотрел административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter, не локализовавших на территории РФ базы данных российских пользователей.

Как сообщили 26 августа в Роскомнадзоре, решением суда WhatsApp был оштрафован на 4 млн рублей, Facebook — на 15 млн, Twitter — на 17 млн рублей за повторные нарушения требований.

В 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по данной статье КоАП и были оштрафованы судом на 4 млн рублей каждая. Компания Facebook оплатила штраф, а Twitter — нет.

Согласно российскому законодательству, оператор ПД обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Локализация баз данных позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности персональных данных российских пользователей.

Требование о необходимости локализации баз данных российских пользователей в РФ действует с 2015 года, однако ответственность была установлена только в 2019 году. На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний, среди которых Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие.

За нарушение закона в части локализации предусмотрено наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере до 6 млн рублей (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ), в случае повторного нарушения — до 18 млн рублей (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

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Комментарии (6)

263778851
За рубежом будут собственность арестовывать за долги по штрафам. Могут штаб квартиру отобрать
266215908
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится д.....аже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
hedgehog_
таки они платют или как?
ну и про лоКАЛлизацию персональных данных. т.е. лежачие в рассиянии данные становятся недоступны врагам рассиянии? а какжи к ним иззарубежов обращаются то? непонятненько мне уже столько лет
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