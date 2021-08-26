Роскомнадзор вынес очередные штрафы соцсетям и мессенджерам. WhatsApp наказан впервые

Таганский районный суд Москвы рассмотрел административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter, не локализовавших на территории РФ базы данных российских пользователей.



Как сообщили 26 августа в Роскомнадзоре, решением суда WhatsApp был оштрафован на 4 млн рублей, Facebook — на 15 млн, Twitter — на 17 млн рублей за повторные нарушения требований.



В 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по данной статье КоАП и были оштрафованы судом на 4 млн рублей каждая. Компания Facebook оплатила штраф, а Twitter — нет.

