«МегаФон» во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль в 3 раза, до 12,7 млрд рублей

Сервисная выручка во втором квартале увеличилась на 4,5%, до 76,6% млрд рублей, демонстрируя постепенное восстановление после спада, вызванного пандемией. Помимо выручки от передачи данных и контент-услуг, отмечается рост выручки от международного роуминга на фоне постепенного открытия границ.

Мобильный оператор «МегаФон» подвел итоги второго квартала и первого полугодия. Выручка увеличилась за квартал на 7%, до 84,1 млрд рублей, по итогам полугодия — на 4,5%, до 165 млрд рублей, сообщили в компании.

Восстанавливается также и активность покупателей в розничной сети — выручка от продажи оборудования и аксессуаров выросла на 44,6%, до 7,5 млрд руб., в том числе благодаря росту спроса на более дорогие смартфоны.



Чистая прибыль по итогам второго квартала выросла в три раза, до 12,7 млрд рублей, по итогам полугодия — на 21,3%, до 20,2 млрд рублей.



При этом во втором квартале объем капитальных вложений (CAPEX) вырос на 4,6%, до 13,7 млрд рублей.



За это время база абонентов «МегаФона» в России выросла на 2,1% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 72 млн с применением новой методики учета. По итогам второго квартала общее количество базовых станций составило более 199,6 тыс.