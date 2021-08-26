Песков: Приход талибов* к власти в Афганистане — де-факто свершившийся процесс

Приход талибов (запрещенная в России террористическая организация) к власти в Афганистане — это де-факто свершившийся процесс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Слова представителя главы государства приводит ТАСС 26 августа.

«Действительно, мы считаем, что доминирование «Талибана»* в Афганистане, то есть де-факто приход «Талибана» к власти и взятие «Талибаном» под контроль большей части территории Афганистана, — это де-факто свершившийся процесс», — сказал Песков.



Между тем пресс-секретарь президента добавил, что Россия до сих пор не признала «Талибан» и продолжит внимательно отслеживать дальнейшие шаги талибов по обеспечению безопасности афганцев и российских дипломатов.

