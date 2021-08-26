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Песков: Приход талибов* к власти в Афганистане — де-факто свершившийся процесс

Приход талибов (запрещенная в России террористическая организация) к власти в Афганистане — это де-факто свершившийся процесс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Слова представителя главы государства приводит ТАСС 26 августа.

«Действительно, мы считаем, что доминирование «Талибана»* в Афганистане, то есть де-факто приход «Талибана» к власти и взятие «Талибаном» под контроль большей части территории Афганистана, — это де-факто свершившийся процесс», — сказал Песков.

Между тем пресс-секретарь президента добавил, что Россия до сих пор не признала «Талибан» и продолжит внимательно отслеживать дальнейшие шаги талибов по обеспечению безопасности афганцев и российских дипломатов.

Кроме того, Песков заявил, что позиция Москвы относительно числа афганцев, которых страна готова принять, пока не сформулирована, на данный момент идет работа по линии миграционных властей и МИД РФ.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (4)

Dimitry Antonov
Вот интересно, сперва их объявили вменяемыми и нормальными мужиками, вели переговоры, затем, вроде бы, стали рассматривать в качестве врагов.
А теперь будем стоять в стороне и ждать, что дальше будет?
Игорь Полетаев
Да всего лишь бармалеев из Сирии перебросили в Афган. Зачем Штатам тратить огромные деньги на содержание регулярной армии?
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