Аккуратно спрятанные внутри автомобиля коробки обнаружили на Выборгской таможне сотрудники таможенного поста МАПП совместно с сотрудниками пограничной службы. Одному человеку столько не скурить, решили они.
Как сообщает 26 августа пресс-служба таможни, водитель тягача DAF уместил 12 блоков сигарет в технических полостях грузовика — в зоне воздушного фильтра и в корпусе отопителя салона, — чтобы незаметно вывезти в Финляндию. При таможенном досмотре с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса тайники были обнаружены.
«Изобретательный житель Петербурга в письменном объяснении признался, что везет блоки <...> в Финляндию, в город Коувола, а спрятал их для того, чтобы не увидели финские таможенники. Перемещаемая табачная продукция признана таможенным органом товаром не для личного пользования», — отмечается в сообщении.
В отношении водителя возбуждено административное дело статье 16.2, часть 1, КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).