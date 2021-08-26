FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.74р86.58р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Изобретательный петербуржец ездит в Финляндию даже в пандемию. Он спрятал кое-что от финнов, а нашли русские

Сотрудники Выборгской таможни задержали контрабанду

Аккуратно спрятанные внутри автомобиля коробки обнаружили на Выборгской таможне сотрудники таможенного поста МАПП совместно с сотрудниками пограничной службы. Одному человеку столько не скурить, решили они.

Как сообщает 26 августа пресс-служба таможни, водитель тягача DAF уместил 12 блоков сигарет в технических полостях грузовика — в зоне воздушного фильтра и в корпусе отопителя салона, — чтобы незаметно вывезти в Финляндию. При таможенном досмотре с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса тайники были обнаружены.

ПоделитьсяПоделиться

«Изобретательный житель Петербурга в письменном объяснении признался, что везет блоки <...> в Финляндию, в город Коувола, а спрятал их для того, чтобы не увидели финские таможенники. Перемещаемая табачная продукция признана таможенным органом товаром не для личного пользования», — отмечается в сообщении.

В отношении водителя возбуждено административное дело статье 16.2, часть 1, КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний