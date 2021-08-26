Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти

Новых инфицированных зафиксировали во всех регионах страны. Первое место по суточной заболеваемости занимает Москва с 1 712 .



Петербург по этому показателю держится на второй строчке с 1 301 (накануне — 1 385 ). Общее число заболевших в городе выросло до 571 162 .