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Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти

За последние сутки в России выявили 19 630 новых случаев коронавируса. Накануне этот показатель был равен 19 536. Об этом 26 августа сообщает оперативный штаб.

Новых инфицированных зафиксировали во всех регионах страны. Первое место по суточной заболеваемости занимает Москва с 1 712.

Петербург по этому показателю держится на второй строчке с 1 301 (накануне — 1 385). Общее число заболевших в городе выросло до 571 162.

С начала пандемии в России зафиксировали 6 824 540 случаев коронавируса.

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Комментарии (1)

michailPotapov
после выборов начнут опять шарманку
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