Новых инфицированных зафиксировали во всех регионах страны. Первое место по суточной заболеваемости занимает Москва с
Петербург по этому показателю держится на второй строчке с
С начала пандемии в России зафиксировали
Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти
За последние сутки в России выявили
Новых инфицированных зафиксировали во всех регионах страны. Первое место по суточной заболеваемости занимает Москва с
Петербург по этому показателю держится на второй строчке с
С начала пандемии в России зафиксировали
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