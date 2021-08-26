Цены на авиабилеты из Москвы в Петербург начали «кусаться». Между двумя столицами запустят дополнительные поезда

В сентябре и октябре Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании запустит дополнительные поезда между Петербургом и Москвой. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.



Так, составы №№ 55 и 231 из Петербурга в столицу отправятся в 21:26 и 01:58 соответственно. Первый — 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19 сентября, второй — 6, 13, 20, 27 сентября и 4 октября.



Из Москвы в Северную столицу поедут поезда №№ 56 — в 21:24, 232 — в 23:10 и 288 — в 01:09. Первый — 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19 сентября, второй — 3, 10, 17, 24 сентября и 1 октября, третий — 4 сентября.

