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Цены на авиабилеты из Москвы в Петербург начали «кусаться». Между двумя столицами запустят дополнительные поезда

Между Петербургом и Москвой начнут ходить дополнительные поезда

В сентябре и октябре Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании запустит дополнительные поезда между Петербургом и Москвой. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Так, составы №№ 55 и 231 из Петербурга в столицу отправятся в 21:26 и 01:58 соответственно. Первый — 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19 сентября, второй — 6, 13, 20, 27 сентября и 4 октября.

Из Москвы в Северную столицу поедут поезда №№ 56 — в 21:24, 232 — в 23:10 и 288 — в 01:09. Первый — 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19 сентября, второй — 3, 10, 17, 24 сентября и 1 октября, третий — 4 сентября.

Читательница «Фонтанки» Елена рассказала, что накануне в кассах Ленинградского вокзала в Москве исчезли почти все билеты до Санкт-Петербурга. Чтобы отправиться в город на Неве, ей пришлось сильно потратиться на место в самолете.

«Вчера ночью пришлось купить билет на «Победу» за 30 000. Фактически, со вчерашнего вечера и до 27 числа невозможно выехать в Питер меньше чем за 20 000», — отметила женщина.

В пресс-службе ОЖД сообщили, что места в поездах действительно быстро разбирают: в последние дни лета родители едут в Москву с детьми, чтобы погулять и вернуться к началу учебного года.

Корреспондент «Фонтанки» не заметил очередей перед кассами Московского вокзала и проверил цены на ближайшие даты. Свободные билеты на ночной «Сапсан» в столицу есть на 21:00 26 августа за 5 400 рублей и за 4 000 рублей на 27 августа. Ночной плацкарт обойдется в 2 400 рублей.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Из Москвы в Петербург доступными остались билеты на вечер и ночь 27 августа за 2 400 рублей. «Сапсан» обойдется дороже — 13 000 рублей.

Согласно данным агрегатора авиабилетов aviasales.ru, проблем с местами на самолет из города на Неве в Москву также нет. Чтобы отправиться в столицу 26 и 27 августа, придется отдать приблизительно две-три тысячи рублей.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

Laska77
ну думать надо и планировать на конец августа свои поездки: начало учебного года
Laska77
посмотрела смартавиа на 29авг- 3000 рублей, далее раскуплены, а с 4 сент по 2000руб.
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