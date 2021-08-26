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Пластическая операция в клинике в центре Петербурга закончилась смертью пациентки

СК Петербурга возбудил уголовное дело после смерти пациентки в клинике пластической хирургии

31-летняя женщина скончалась во время пластической операции в Центральном районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 26 августа, пациентка скончалась накануне во время проведения пластической операции на лице.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти женщины.

Прокуратура Петербурга поставила ход расследования под особый контроль.

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Комментарии (10)

Mai
Наверняка при клинике отсутствует палата интенсивной терапии и реанимации и пациентка, к сожалению, не учла данный факт.
Елена Владимирова
Умерла ради мужика, которому не нравилась ее внешность
Noisymouse
Загундели. Злопопик правильно написал - не ковыряйте организм без нужны. Никто не знает, как он отреагируют на вмешательство. И квалификация врача тут, подчас, ни при чем. Лет 20 назад шибануло мне кое-что подправить с своем незабвенном облике. Сама - врач, муж - врач, оперировал его друг, анестезиолог тоже знаком и вполне хорош. Ввели внутривенный наркоз и через чуть-чуть времени - остановка сердца. Хорошо, уже заинтубирована была, 4 часа аппарат за меня дышал. И так никто и не понял, отчего и почему. Так что - не-не-не, под наркоз - только по жизненным показаниям, когда уже капец в головах стоит.
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