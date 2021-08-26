Пластическая операция в клинике в центре Петербурга закончилась смертью пациентки

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 26 августа, пациентка скончалась накануне во время проведения пластической операции на лице.
Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».
Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти женщины.
Прокуратура Петербурга поставила ход расследования под особый контроль.