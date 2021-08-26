Пластическая операция в клинике в центре Петербурга закончилась смертью пациентки

Загундели. Злопопик правильно написал - не ковыряйте организм без нужны. Никто не знает, как он отреагируют на вмешательство. И квалификация врача тут, подчас, ни при чем. Лет 20 назад шибануло мне кое-что подправить с своем незабвенном облике. Сама - врач, муж - врач, оперировал его друг, анестезиолог тоже знаком и вполне хорош. Ввели внутривенный наркоз и через чуть-чуть времени - остановка сердца. Хорошо, уже заинтубирована была, 4 часа аппарат за меня дышал. И так никто и не понял, отчего и почему. Так что - не-не-не, под наркоз - только по жизненным показаниям, когда уже капец в головах стоит.