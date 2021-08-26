В Петербурге начинается выездная вакцинация мигрантов. Подать заявку работодатель может от 20 человек

В Петербурге вакцинировать сотрудников — граждан иностранных государств — с 26 августа можно и дистанционно. Для этого необходимо подать заявку и обеспечить группу не менее 20 человек.

Первыми предлагать такую возможность стали в Едином миграционном центре Санкт-Петербурга. Выездную вакцинацию проводят силами Единого медицинского центра (обе компании входят в «Бронка Групп»). Для этого используется вакцина «Спутник Лайт», предполагающая однократное введение препарата. Одновременно привить можно также и остальных сотрудников — граждан России, в том числе ревакцинировать. При этом по окончании процедуры и россияне, и иностранцы будут получать официальный бумажный сертификат с отметками о пройденной вакцинации против COVID-19, который при необходимости можно предоставить работодателю.

Уже поступают заявки от предприятий, в первую очередь с пищевых производств и из сферы обслуживания. Самая крупная заявка на сегодняшний день поступила от компании на 300 человек, также сейчас идут переговоры о выездной вакцинации компании в 1 500 сотрудников. Особенно актуальной такая вакцинация может стать для Ленобласти, где пока нет пунктов вакцинации иностранных граждан, отметили в ЕМЦ.



Заявка оформляется работодателем, в ней указывается список сотрудников. Они, в свою очередь, заполняют стандартную анкету, а также согласие на прививку. На выезд отправляется специально оборудованный автомобиль с морозильной камерой, что обеспечивает необходимые условия для хранения и транспортировки вакцины. Внутри автомобиль максимально комфортно обустроен для вакцинации — то есть прививки можно делать непосредственно там. В состав выездной бригады входит терапевт, который проводит осмотр перед прививкой, и медсестра.



Первые прививки трудовым мигрантам в Петербурге начали делать с 12 августа 2021 года. Сейчас, как сообщают в Едином миграционном центре, приходится работать в усиленном режиме, большинство иностранных граждан приходят на вакцинацию в Единый медицинский центр по заявкам от работодателей — юридических лиц — больше, чем «самоходом».

