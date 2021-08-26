Экономическая полиция в Петербурге нашла обнальную схему на 26 миллионов. Есть адрес, нет задержанных

Уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности возбуждено в Петербурге. В нем сумма в 26 миллионов и ни одного подозреваемого.

Как стало известно «Фонтанке» 26 августа, дело возбудили накануне в отношении неустановленных лиц. Известно, что схема работала с октября 2018 года примерно 11 месяцев. За это время через ООО «Атолл Сервис», ООО «Р-Нефтехимтехнология», ООО «ТД «Контур» провели множество фиктивных сделок. Известно, что обнальщики сидели в офисе на улице Зайцева, дом 41, а юрлица зарегистрированы на подставных предпринимателей.