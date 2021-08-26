Меньше чем за сутки петербургские полицейские нашли преступницу, которая воспользовалась доверчивостью пенсионерки и украла у неё крупную сумму. В поисках помогла система видеонаблюдения и архивы.



Как сообщает 26 августа пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в понедельник, 23 числа, в полицию обратилась 90-летняя Римма Александровна, проживающая на Пискарёвском проспекте. По её словам, днём она отправилась в соседний магазин. Там к ней подошла незнакомая женщина и объявила, что сейчас, перед отопительным сезоном, идёт проверка систем отопления, и «ваша квартира осталась единственная непроверенная». Римма Александровна тут же пригласила даму домой. В квартире гостья осмотрела батареи, потом попросила попить. Хозяйка принесла из кухни стакан воды. Выпив его, женщина попрощалась и ушла. Вскоре по какой-то надобности старушка заглянула в кошелёк, хранившийся в шкафу, и обнаружила, что из него пропали 600 тысяч рублей.

