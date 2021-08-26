Меньше чем за сутки петербургские полицейские нашли преступницу, которая воспользовалась доверчивостью пенсионерки и украла у неё крупную сумму. В поисках помогла система видеонаблюдения и архивы.
Как сообщает 26 августа пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в понедельник, 23 числа, в полицию обратилась 90-летняя Римма Александровна, проживающая на Пискарёвском проспекте. По её словам, днём она отправилась в соседний магазин. Там к ней подошла незнакомая женщина и объявила, что сейчас, перед отопительным сезоном, идёт проверка систем отопления, и «ваша квартира осталась единственная непроверенная». Римма Александровна тут же пригласила даму домой. В квартире гостья осмотрела батареи, потом попросила попить. Хозяйка принесла из кухни стакан воды. Выпив его, женщина попрощалась и ушла. Вскоре по какой-то надобности старушка заглянула в кошелёк, хранившийся в шкафу, и обнаружила, что из него пропали 600 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска со слов пенсионерки составили портрет злоумышленницы. Следователь возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения в доме Риммы Александровны, в магазине и на улице, подняли полицейские архивы по аналогичным делам. Это дало результат. Личность воровки установили — ею оказалась 56-летняя Татьяна С., ранее неоднократно судимая. Она давно знакома с полицией Калининского района. В 2012 году получила условный срок за наркотики, а в 2018 году была задержана в том же районе за кражи и грабёж. Отсидев два года, Татьяна переехала в Крым, в село Абрикосовка, а в Петербург вернулась временно — чтобы «заработать».
пресс-служба ГУ МВД России
«Менее двух суток потребовалось сотрудникам уголовного розыска, чтобы установить местонахождение подозреваемой и задержать ее. В настоящее время с ней проводятся процессуальные действия, устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности», — отмечается в сообщении главка.