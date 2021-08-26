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К подводной лодке на Васильевском прибило тело мужчины в куртке

Следственный комитет устанавливает личность мужчины, тело которого извлекли из воды у музея «Подводная лодка» на набережной Лейтенанта Шмидта.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 августа, пешеход позвонил накануне днем в полицию Василеостровского района. Он сообщил, что увидел в водах Невы тело мужчины, которое прибило к музею — подводной лодке напротив Успенской церкви.

Выехавшие на место сотрудники полиции извлекли из воды погибшего мужчину, на вид лет 50, в светло-серой куртке, черных брюках и полуботинках.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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