К подводной лодке на Васильевском прибило тело мужчины в куртке

Следственный комитет устанавливает личность мужчины, тело которого извлекли из воды у музея «Подводная лодка» на набережной Лейтенанта Шмидта.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 августа, пешеход позвонил накануне днем в полицию Василеостровского района. Он сообщил, что увидел в водах Невы тело мужчины, которое прибило к музею — подводной лодке напротив Успенской церкви.



Выехавшие на место сотрудники полиции извлекли из воды погибшего мужчину, на вид лет 50, в светло-серой куртке, черных брюках и полуботинках.

