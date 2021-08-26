Инфекционист: Коронавирус поражает нервную систему, даже если вы болеете легко

Даже при лёгких формах COVID-19 может возникнуть поражение центральной нервной системы. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью РИА Новости, опубликованном 26 августа.



По её словам, поражение ЦНС после перенесённого ковида «закладывается во время острой инфекции» и наблюдается не только при тяжёлых, но и при легких формах. Попадая в организм через нос, вирус может проникнуть в обонятельный нерв, а оттуда распространиться по клеткам центральной нервной системы.

