На Свердловской набережной человека сбили дважды

Как стало известно «Фонтанке», 26 августа в час ночи на Свердловской набережной, 64, погиб мужчина лет 25 на вид. Он, по предварительным данным, переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на красный сигнал светофора. Сначала его сбил BMW 316i, ехавший от моста Петра Великого в сторону Пискарёвского проспекта. От удара пешехода откинуло вправо, где на него наехал «Рено Дастер».



Мужчина погиб на месте. Документов у него при себе не было, личность устанавливается. Оба водителя трезвы.

