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На Свердловской набережной человека сбили дважды

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 26 августа в час ночи на Свердловской набережной, 64, погиб мужчина лет 25 на вид. Он, по предварительным данным, переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на красный сигнал светофора. Сначала его сбил BMW 316i, ехавший от моста Петра Великого в сторону Пискарёвского проспекта. От удара пешехода откинуло вправо, где на него наехал «Рено Дастер».

Мужчина погиб на месте. Документов у него при себе не было, личность устанавливается. Оба водителя трезвы.

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Комментарии (5)

Athair
Кто просил вчера ДТП с погибшими из-за перехода на красный? Получите и распишитесь.
Игoрь
Админ сайта, неужели нельзя после третьего комментария подряд в течение, например, 20 минут (или среднего времени, необходимого для прочтения трех материалов) ввести капчу или премодерацию?
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