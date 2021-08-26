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В центре Петербурга ищут иностранца после заявления матери школьницы о сексуальном насилии

Полиция Центрального района ищет мужчину, который стал главным антигероем заявления иностранки-нелегалки. Она обвинила его в том, что он несколько месяцев развращал 12-летнюю девочку.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 августа, накануне около четырех дня в полицию обратилась 36-летняя гражданка Таджикистана, у которой состоялся доверительный разговор с 12-летней дочерью. Та якобы рассказала, что их знакомый, земляк матери, с апреля этого года звал её в гости в разные съемные квартиры на улицах Пестеля и Моховой, где обнажался и совершал в отношении неё то, что в уголовном кодексе квалифицируется как развратные действия.

УМВД ориентировало личный состав на поиск мигранта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

syshsun
Кому интересно,как эти обезьяны спариваются.
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