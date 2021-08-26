Холодно и безопасно — первые впечатления человека, эвакуированного из Кабула в Москву

Самолёты Минобороны России (один Ил-62 и три Ил-76) минувшей ночью привезли в Россию людей, эвакуированных из Афганистана.



Как сообщает 26 августа РИА Новости, вывезены более 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины. После вылета из Кабула самолёты садились в Таджикистане и Киргизии, чтобы высадить граждан этих республик.



Пассажиров сопровождали военные медики с оборудованием и медикаментами. А после посадки в подмосковном аэропорту Чкаловский на выходе из самолёта их встречали военные в белых защитных костюмах — и обрабатывали дезинфицирующим раствором с ног до головы.

