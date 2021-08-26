Холодно и безопасно — первые впечатления человека, эвакуированного из Кабула в Москву

Самолёты Минобороны России (один Ил-62 и три Ил-76) минувшей ночью привезли в Россию людей, эвакуированных из Афганистана.
Как сообщает 26 августа РИА Новости, вывезены более 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины. После вылета из Кабула самолёты садились в Таджикистане и Киргизии, чтобы высадить граждан этих республик.
Пассажиров сопровождали военные медики с оборудованием и медикаментами. А после посадки в подмосковном аэропорту Чкаловский на выходе из самолёта их встречали военные в белых защитных костюмах — и обрабатывали дезинфицирующим раствором с ног до головы.
Один из эвакуированных рассказал журналистам, что приехал в Афганистан к родственникам пять месяцев назад и застрял «из-за возникшей политической ситуации». «Холодно... Еще есть ощущение безопасности», — так он охарактеризовал первые впечатления от России.
Эвакуация была организована Министерством обороны РФ по поручению президента Путина.
Боевики движения «Талибан» (организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) 15 августа без боя вошли в Кабул и установили полный контроль над афганской столицей, а также над всей страной. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.