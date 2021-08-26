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Минтруд намерен скорректировать правила начисления соцвыплат

Министерство труда и соцзащиты РФ после обращения «Совета матерей» задумало изменить правила начисления социальных выплат на детей 3–7 лет, а также одиноким родителям и женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Об этом рассказала «Известиям» в интервью, опубликованном 26 августа, замминистра Ольга Баталина.

Сейчас семьям с двумя машинами или более в выплатах отказывают (исключение — многодетные семьи и семьи с инвалидами). Минтруд собирается изменить это правило: при решении вопроса о выплатах не будут учитывать автомобили, если они находятся в розыске или под арестом. Эти изменения планируется внести в законодательство до конца 2021 года.

Пособия на детей 3–7 лет составляют от 50 до 100 % от прожиточного минимума, установленного в субъекте. Выплаты одиноким родителям и женщинам, вставшим на учёт на раннем сроке беременности, — 50 % от прожиточного минимума. Имущество и банковские вклады учитываются при определении уровня доходов для того, чтобы помощь получали те, кто действительно в ней нуждается.

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